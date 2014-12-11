Разлив нефти угрожает крупнейшему мангровому лесу мира
02:02, 11 декабря 2014Природные ресурсы
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Судно со 150 тыс. тонн нефти на борту потерпело крушение в крупнейшем мангровом лесу на Земле - бангладешском Сундарбане, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Разлив нефти угрожает крупнейшему мангровому лесу мира
Один из членов экипажа пропал без вести. Танкер надломился, после того как в него врезался сухогруз, передает Русская служба Би-Би-Си.
Место крушения судна находится в непосредственной близости от заповедника иравадийских дельфинов.
По данным лесоохранной службы Бангладеш, нефть разлилась на 40 км по речной системе.
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В Сундарбанском заповеднике, часть территории которого принадлежит Индии, водятся не менее 500 бенгальских тигров.
Флот Бангладеш прислал четыре судна для ликвидации разлива. Служба охраны лесов подала в суд на владельцев обоих кораблей.
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