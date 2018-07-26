Морские обитатели атакуют: в водах Днепра - нашествие медуз

Эксперты обеспокоены, ведь в Днепре смогут жить морские обитатели.

В Днепровских водохранилищах морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации рыболовов Украины и назвали причины, по которым в реке появились морские обитатели.

По словам главы Ассоциации Александра Чистякова, Днепр перегородили дамбами - убили, лишив естественного течения. В каскаде Днепровских водохранилищ за все эти годы образовалась своя экосистема, отличная от речной.

"Во всех бедах древнейшей реки Европы виноват человек. По берегам стоят мегаполисы, металлургические, химические гиганты со своими сливами. Земельный и водный кодекс четко регламентируют расстояние природоохранной прибрежной территории, на которой категорически запрещена хозяйственная деятельность, кроме рекреации, несмотря на это, поля вплотную подошли к водоемам - и после обильных дождей вся химия с них попадает в водоемы", - говорят эксперты.

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Кроме того, сетует Чистяков, фактически все автомойки сбрасывают отходы своего производства в ливневки, по которым, минуя очистные сооружения, эта грязная вода, насыщенная автомобильными маслами и автохимией, беспрепятственно попадает прямо в Днепр.

"Это далеко не полная картина безобразного отношения к главной реке Украины, из которой пьет воду 2/3 ее населения. По утверждению ученых, вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ обитателям морских лиманов", - говорят в Ассоциации рыболовов Украины.

"Если три года назад рыбу-иглу и медуз можно было встретить в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они в изобилии встречаются прямо в столичных заливах", - добавили они.

Как сообщал УНИАН, в Ассоциации рыболовов Украины заявили о том, что в столичной акватории появилось 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами.