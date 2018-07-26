"Вход в дно": в России образовался огромный провал (фото)

Такие провалы образуются из-за движений почвы и подземных вод.

В Нижегородской области РФ внезапно образовался огромный провал. Его глубина - больше 50 метров, диаметр - 32 метра.

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"Вход в дно, кажется, найден", - пишет в своем Telegram-канале Mash. Также опубликованы фото большой дыры.

Отмечается, что такие провалы образуются из-за движений почвы и подземных вод.

Ранее лесное озеро вместе с рыбой ушло под землю во Владимирской области РФ в результате образования карстовой воронки.