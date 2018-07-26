"Вход в дно": в России образовался огромный провал (фото)

11:35, 26 июля 2018
Природные ресурсы
88 0
Размеры провала впечатляют / фото Mash

Читайте такжеГигантская воронка на Ямале превращается в тундровое озеро (фото)

"Вход в дно, кажется, найден", - пишет в своем Telegram-канале Mash. Также опубликованы фото большой дыры.

Отмечается, что такие провалы образуются из-за движений почвы и подземных вод. 

Ранее лесное озеро вместе с рыбой ушло под землю во Владимирской области РФ в результате образования карстовой воронки.

Размеры провала впечатляют / фото Mash
Размеры провала впечатляют / фото Mash

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#провал