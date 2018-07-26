"Вход в дно": в России образовался огромный провал (фото)
11:35, 26 июля 2018Природные ресурсы
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Такие провалы образуются из-за движений почвы и подземных вод.
Размеры провала впечатляют / фото Mash
В Нижегородской области РФ внезапно образовался огромный провал. Его глубина - больше 50 метров, диаметр - 32 метра.
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"Вход в дно, кажется, найден", - пишет в своем Telegram-канале Mash. Также опубликованы фото большой дыры.
Отмечается, что такие провалы образуются из-за движений почвы и подземных вод.
Ранее лесное озеро вместе с рыбой ушло под землю во Владимирской области РФ в результате образования карстовой воронки.
Размеры провала впечатляют / фото Mash
Размеры провала впечатляют / фото Mash
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