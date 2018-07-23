На Киевщине нашли гигантский гриб (фото)

Гриб-гигант весит 17,750 кг.

В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области 20 июля был найден гриб-дождевик весом 17,750 кг.

Об этом ТСН.uа сообщила Галина Позняк. "Мы считаем, что этот гриб — самый большой из найденных в Украине", - прокомментировала она.

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В свою очередь, в Национальном реестре рекордов Украины сообщили, что заявка на регистрацию находки не поступала. При этом в организации отметили, что ранее зафиксированные грибы-рекордсмены были меньших размеров.

"Мы видели эту информацию. Но, к сожалению, этот великан не был внесен в Национальный реестр рекордов. Заявка на такую регистрацию не поступала", — сообщила руководительница реестра Лана Ветрова.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине поймали 16-килограммовую рыбу. Мужчина поделился фото гигантского трофея в сети.