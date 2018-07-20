В Киеве проходит Всеукраинская акция «Украина - не живодерня» (фоторепортаж)

В акции принимают участие около сотни человек.

Возле здания Киевского городского совета проходит всеукраинская акция «Украина - не живодерня».

Как передает корреспондент УНИАН, в ней принимают участие около сотни человек.

Участники акции заявили, что она проходит одновременно в 21 городе Украины – возле мэрий. Таким образом, во всех городах собираются подписи под обращением к главе государства с призывом прекратить издевательства над животными.

«Цель акции - обращение к президенту для комплексного решения проблемы. Законов нет. Мы требуем, чтобы депутаты делали такие законы, которые бы полностью решали комплексно вопрос бездомных животных», - сказала в комментарии журналистам зоозащитница Юлия Петренко.

Она объяснила, что в законах должен быть прописан полный запрет, в частности, использование животных на притравочных станциях, в цирках и дельфинариях.

Читайте такжеВ Украине около 286 тысяч человек находятся в рабстве - правозащитники

Кроме того, зоозащитники отмечают, что в законодательстве необходимо прописать четкие правила гуманного регулирования численности бездомных животных.

По словам участников акции, первое их требование - «немедленно прекратить массовые убийства бездомных животных в Николаеве и других городах».

«Второе - привлечь к ответственности живодеров, таких как, Святогор, Король и другие. И в-третьих, положить конец бездействию правоохранительных органов, судебных органов», - отметила зоозащитница.

Митингующие жалуются, что очень часто на вызовы по поводу жестокого обращения с животными полиция не выезжает.

Участники акции держат плакаты с изображением собак и рядом лозунгов, среди которых «Украина - не живодерня». На других плакатах - лозунги, которые гласят, что Украина гуманная страна, а также призывают привлечь живодеров к ответственности.

Среди прочего, они заявляют, что выступают против убийства бездомных животных, и что «с жестокости к животным начинаются издевательства над людьми».

Согласно данным на странице акции в Facebook, акции также проходят в Одессе, Днепре, Львове, Виннице, Николаеве, Ивано-Франковске, Ривне, Сумах, Житомире, Черкассах, Кривом Роге, Запорожье, Кропивницком, Полтаве и Ахтырке.