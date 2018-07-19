На Тернопольщине задержали злоумышленников, незаконно вырубавших дубы (фото)

Полиции удалось задержать микроавтобус, груженный древесиной.

На Тернопольщине задержали злоумышленников, которые незаконно срубили четыре дуба.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сообщение о незаконной порубке леса к полицейским Шумского отделения поступило от лесничего Суражского лесничества.

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Во время ночного патрулирования работники государственной лесной охраны лесничества совместно с сотрудниками полиции обнаружила браконьеров, которые незаконно заготавливали древесину на территории природно-заповедного фонда возле села Кутянка.

Как сообщили в Тернопольском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, похоже, работа по незаконной заготовке древесины проводилась злоумышленниками систематически: разведывательную операцию по отбору лучших деревьев на участке осуществляли на легковой автомашине марки «Фольксваген Пассат», после вызвали бригаду лесорубов. Те приезжали на двух бусах, один из которых на иностранной регистрации, спиливали деревья на бревна и грузили их в транспортные средства, специально оборудованные для этого.

Полиции удалось задержать микроавтобус, груженный древесиной. Увидев полицейских, злоумышленник бросился бежать, оставив транспортное средство на дороге.

«Однако нам удалось установить предполагаемого руководителя нелегальной рубки. Им оказался 47-летний житель Ривного. Мужчина пытался покинуть пределы Шумского района. На иномарке Фольксваген Пассат он начал убегать в сторону Ровенской области. Пришлось перекрывать дорогу, чтобы не дать ему сбежать», – рассказала заместитель начальника-начальник следственного отделения Адрес отделения полиции Инна Могила.

Все транспортные средства задержаны, четыре дуба диаметром 80 см конфискованы.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 246 УК (незаконная порубка леса).

Как сообщал УНИАН, с 31 августа 2017 года в Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса.