Гройсман дал "зеленый свет" отмене запрета проверок лесхозов во время рубки деревьев
Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает освободить экологическую инспекцию от действия моратория на проверки предприятий, которые занимаются вырубкой лесов.
Об этом министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил на заседании правительства в среду.
По его словам, Минэкологии внесло проект постановления Кабмина, который касается соблюдения природоохранного законодательства в лесах на момент рубок.
«Мораторий, который принят на осуществление проверок, в том числе распространяется на экологическую инспекцию. Мы сегодня не можем проверять ситуацию и события, которые происходят в лесах», - сказал он.
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Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал такую инициативу, но отметил, что необходимо отработать план проверок, а также определиться, как правительство будет оценивать работу контролирующих структур.
«Экологический контроль необходим. Я говорил о том, что неконтролируемая вырубка фактически подрывает экологию Украины. Мы должны передать потомкам больше лесов, больше природных и водных ресурсов, сохраненных и очищенных, а не то варварство, которое происходит сейчас», - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.
После введения моратория в ЕС заявили, что запрет экспорта противоречит нормам Соглашения об ассоциации. Снятие моратория является обязательным условием получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 млн евро.