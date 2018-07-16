Житомирские грибы подавали на стол королеве Великобритании

После обильных осадков леса Житомирщины «встелилися» грибами.

Предприниматели уже активно берут разрешения на заготовку грибов и ягод. В частности, получено разрешений на белый гриб – 10 тон, грибы лисички более 40 тон.

Как правило, в это время года преобладают белые грибы и краснюки. Также июнь «подходящий» месяц для сбора подберезовиков и маслят. Растут они в начале осени, но грибники любят «вылавливать» их именно сначала лета. К тому же в можно найти летние опята и сыроежки, пишет DKSНовини.

Белый гриб обитает в сосновом смешанном или дубовом лесах. Начинает прорезаться сквозь опавшие листья в конце июня. Белый гриб не выделяет никакого запаха, поэтому грибники начинающие сомневаются – а он съедобный, этот гриб? Характерные признаки этого гриба темно-бурая шляпка, белая ножка с бурым оттенком и плотная мякоть. Запах от него ощущается только в сухом виде.

В тенистых лесах появилось много лисичек. Вот именно этот гриб с «далекой» Житомирщины за пересказами историков и ученых своего времени возили до Букингемского дворца. Лесники – старожилы говорят, что такая практика применялась вплоть до Чернобыльской катастрофы.

Читайте такжеВ Коростенском районе Житомирской области варвары срезали 18 дубов (фото)

Лисички — настоящие природные целители, их лечебные свойства нашли применение в народной медицине для лечения многих заболеваний. Стоит отметить, что лечебные и полезные свойства имеют лишь сухие грибы или свежие, в виде настоек. При тепловой обработке, выше 60 градусов, они теряют свои полезные свойства.

Их лечебные свойства используются для профилактики раковых заболеваний, печени, в том числе гепатита Б, приостанавливают рост туберкулезной палочки.

Фармацевтические компании западных стран, на основе лисичек выпускают антигистаминные препараты, используя их уникальное свойство изгонять из организма глистов, паразитов и уничтожать возбудителей многих гнойных заболеваний. Из них выделяется вещество хіноманноз, которая используется в чистом виде для изготовления настоек или капсул.

Ярко — желтая окраска грибу придает каротин, которого содержится в грибах большое количество. Кроме того, в них есть витамины, аминокислоты, микроэлементы и огромное количество минералов, которые полезны для зрения. Содержание меди и цинка в огромном количестве, способствуют выведению радионуклидов.

Еще говорят, что лисички способны побороть депрессию и бессонницу, а также помочь похудеть!

Для каких именно нужд использовала королева Англии наши лисички доподлинно неизвестно. Однако, убеждены, ей понравилось.