Полупустыня: съемки со спутника подтвердили катастрофу в Крыму (фото)

Оккупанты не заинтересованы в развитии Крыма, отмечают в МинВОТ.

На временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано значительное уменьшение растительности.

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Об этом свидетельствуют данные космической съемки, передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По данным дистанционного зондирования установлено, что в течение двух лет индекс NDVI, который применяется для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях АР Крым снизился до самой низкой отметки 0,3.

В целом в июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го снижение значения общего индекса NDVI по территории АР Крым составило 23%. Общее снижение количества осадков в 2018 году (в сравнении с предыдущими годами) также негативно повлияло на состояние растительности на полуострове.

"Халатное отношение оккупационной власти Российской Федерации к уникальной природной среды в северной, центральной и восточной частях Автономной Республики Крым может привести к массовому вымиранию растительного и животного мира, эрозии почвы, пожаров в экосистемах и экологической катастрофы на полуострове", - подчеркнули в МинВОТ.

Как сообщалось, после перекрытия Северо-Крымского канала оккупированный Крым продолжает страдать от засухи: уменьшается урожай, утрачены некоторые культуры.