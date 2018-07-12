Крым засыхает: журналисты показали масштабы назревающей катастрофы на оккупированном полуострове (фото, видео)

Убытки крымских аграриев из-за засухи составили около 16 миллионов долларов.

После перекрытия Северо-Крымского канала оккупированный Крым продолжает страдать от засухи: уменьшается урожай, потеряны некоторые культуры.

"​Крымское село Ишунь – бывший рисовый край. Четыре года назад чеки местных полей были полны днепровской воды. Теперь рис здесь не выращивают, но предприятие не обанкротилось – собирает урожаи льна для производства масла. Прибыль даже росла, пока не пришла засуха", - говорится в сюжете "Крым.Реалии".

"Все росло, все поливалось, все зелено было, все жило. Не стало воды – стала вот эта засуха", – сетует местный житель.

Крымские агрономы переживают – засуха «убивает» даже подсолнечник. Только по этой культуре на одном из крымских сельскохозяйственных предприятий Джанкойского района ущерб составляет около 25 тысяч долларов. А ярового ячменя здесь собрали в полтора раза меньше, чем в прошлом году. С 2014 года предприятие вообще не выращивает рис и не разводит коров.

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"Крупный рогатый скот убрали. Крупного рогатого скота нет, потому что кормовой базы как таковой тоже нет... Ни кукурузу, ни люцерну без полива не вырастишь", – говорит агроном крымского сельскохозяйственного предприятия Вера Пивоваренко.

Она недоумевает, почему Киев решил перекрыть подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

"Все-таки 28 хозяйств в Крыму. Мы только, одно хозяйство, 1,5 миллиона платили за воду. Гривны платили. Что это, мало им?! Все-таки это деньги. Зачем сливать пресную воду в море и не взять за это какие-то деньги?!", – недоумевает агроном.

На Северо-Крымском канале в 2014 году возвели дамбу, чтобы вода не поступала на полуостров. Теперь ее называют «старой», а «новая» дамба почти готова, она расположена ближе к админгранице. Как только ее достроят – можно будет давать воду Крыму.

«Снимаются шандоры – и вода идет на Крым. Вопрос одного, двух, трех дней», – говорит начальник 2-го отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган.

Есть только одно условие – Крым должен быть возвращен под контроль Украины, указывает он.

Убытки крымских аграриев составили около 16 миллионов долларов, такую оценку дал оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Ранее СМИ сообщали, что в ближайшее время аннексированный РФ Крым может перейти на почасовое водоснабжение.