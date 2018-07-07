День Днепра: в рамках экологической акции активисты переплыли главную реку страны (фоторепортаж)

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины отметила, что на заплыв по Днепру зарегистрировались 300 участников.

Сегодня, 7 июля, в рамках экологической акции «День Днепра-2018» около 300 участников переплыли Днепр.

О мероприятии в эфире Громадського радио рассказала представительница проекта ЕС «Водная инициатива+» Юнона Веденина.

«Это исторический заплыв с точки зрения того, что это — демонстрация кредита доверия к качеству воды в реке. Для подготовки этого мероприятия в соцсетях организаторы создали кампанию по предотвращению зацветания Днепра. Река начинает зацветать из-за загрязнения, а также вследствие повышения температуры. В рамках кампании мы призвали людей не использовать порошки, содержащие фосфаты или фосвонати. К ней присоединились не только граждане, но и предприятия, например, Укрводэнерго, Кременчугская ГЭС — там не используют фосфатные порошки с 2014 года», — рассказала Юнона Веденина.

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Ирина Овчаренко, председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины, отметила, что на заплыв по Днепру зарегистрировались 300 участников.

«Этим мероприятием мы хотим привлечь внимание украинцев к проблемам главной реки страны, ведь днепровской водой пользуется 70% населения», — отметила Ирина Овчаренко.

«День Днепра» проходил на Почтовой площади в Киеве под лозунгом «Чистый Днепр начинается с тебя».

На странице мероприятия в Facebook сообщается, что на субботу запланированы танцевальный флешмоб «Dnipro-dance», выставка детских рисунков «Живописный Днепр», фото «Днепр широкий», объявленных по случаю празднования «Дня Днепра-2018», конкурсы для детей, аквагрим.