Международный день Днепра: экологи заявляют о катастрофическом обмелении реки

Именно с целью пропаганды среди людей бережного отношения к Днепру, сохранении экологического и культурного наследия Славутича и основан этот праздник.

Ежегодно в первую субботу июля отмечают праздник третьей по величине реки Европы – Международный день Днепра. Общественность бьет тревогу из-за ужасного состояния главной водной артерии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины, пишет Zik.ua.

Как отмечают в ассоциации, ежедневно в Днепр выбрасываются тысячи тонн промышленных отходов и канализационных стоков. Все это приводит к сильному загрязнению главной водной артерии страны. Причем экологическая ситуация ухудшается с каждым годом.

Именно с целью пропаганды среди людей бережного отношения к Днепру, сохранении экологического и культурного наследия Славутича и основан этот праздник. Символично, что День Днепра отмечается накануне древнего украинского праздника Ивана Купала, ведь традиции празднования Купала предполагают ритуальное омывание в открытых водоемах как символ очищения.

«К сожалению, реалии состояния Днепра неутешительные... Прогулка по колено в воде посреди Днепра в Киеве стала реальностью. Это может сделать любой. Куда делся воспетый классиками «широкий и могучий» Днепр?», – говорится в сообщении.

Общественность бьет тревогу из-за ужасного состояния главной водной артерии Украины. Экологическое состояние реки Днепр оказалось под серьезной угрозой.

Древнейшая река Европы катастрофически мелеет. В столичной акватории появилось 56 отмелей, которые вскоре могут стать островами. К слову, новые острова уже выглядывают из воды между мостами Метро и Патона.

Одной из причин обмеления реки является утрата ею собственного течения. Так же это отразилось и на качестве речной воды.

«Днепр перегородили плотинами для получения электроэнергии. Крупнейшая река Европы потеряла собственное течение и не в состоянии смыть все то, что попадает в нее вместе с бытовыми и производственными стоками и сливами. Но по берегам Днепра стоят мегаполисы, металлургические и химические гиганты... Вода в каскаде Днепровских водохранилищ напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева, – говорит глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. – Берега хаотично застраиваются, уничтожая природные нерестилища, пойменные луга, протоки, острова... Днепр лишают возможности очистить свои воды. Земснаряды в погоне за сиюминутной выгодой разрывают на части реку, меняя ландшафт дна и конфигурацию береговой линии, изменяя русло Днепра. Экологическое состояние реки Днепр оказалось под серьезной угрозой. Только в воспоминаниях классиков Днепр остался «широким и могучим...» Он уже не ревет, а стонет. Днепр, как река умирает!»

В то же время в Ассоциации отмечают: нет смысла лечить главную аорту – Днепр, при этом забыв про малые реки, что наполняют его. А вот с ними действительно беда. Никто не занимается ими. Они мелеют и исчезают.

Читайте также"Страна может потерять питьевую воду": экологи предупреждают о стремительном загрязнении Днепра

«За годы Независимости в стране исчезло более 10 тыс. малых рек. Бесхозяйственность и непрофессионализм в использовании водных ресурсов приводит к их массовому загрязнению. Украинские медики утверждают, что резкий рост числа заболеваний людей в последнее время напрямую связан с качеством питьевой воды», – отмечается в сообщении.

Через малопроточність главной реки страны и загрязнение ее соленость воды приравнивают к морских лиманов. В Каховском и Кременчугском водохранилище можно встретить рыбу-иглу и даже мелких медуз. Меняется экосистема реки.

Большой вред Днепру в столице и области наносят земснаряды.

«В принципе, они должны расчищать фарватер реки от песчаных наносов и углублять заиленные озера, давая им вторую жизнь. Но все зависит от того, в чьих руках они находятся, – говорит Александр Чистяков – Сегодня их использует бизнес в своих сугубо личных целях. Вроде бы делается благое дело, углубляется река. Вот только «расчистки» происходит только там, где есть песочный ресурс. А после таких пиратских работ остаются изуродованные природа и реки. Это явно не природоохранные мероприятия по спасению реки, а банальный воровской добыча песка на продажу.

Главную реку Украины превращают в песчаный карьер. Потребительское отношение к реке привело к тому, что земснаряды работают не на благо реки и общества, убирая наносы, а исходя из корыстных целей, добывая песок на продажу. В результате между мостом Метро и мостом Патона на середине реки, стало настолько мелко, что из воды выглядывает «новый» остров». И он, увы, не одинок».

Совсем недавно все, кто прибывал в Киев железной дорогой, а так же миллионы человек, которые ежедневно проезжают по Южному мосту, могли видеть, как работают земснаряды. Было это ни где-то на окраине, а в центре столицы, с видом на Киево-Печерскую Лавру.

По неофициальным данным, сегодня земснаряд можно арендовать за 40-50 грн. из кубометра песка. Еще совсем недавно около полутора десятков земснарядов работало в столичной днепровской акватории и на внутренних озерах Киева. Еще тридцать в Киевской области. А если добавить к этому более 20 незаконных песчаных карьеров, то общая картина выглядит удручающе. За год разворовывается песок на сотни миллионов гривен.

Каскад Днепровских водохранилищ – это крупнейшие внутренние водоемы Украины. Своего времени – около полувека назад – их создали, стремящиеся достичь значительных результатов в нескольких сферах: производстве электроэнергии, улучшение условий судоходства, зарегулюванні стока, рыбное хозяйство и др.

«Как ни странно, за всю историю существования днепровских водохранилищ, а самому старшему из них в 2017 году исполнилось 85 лет, их размеры никогда не уточнялись, – рассказывает Виктор Вишневский, доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации НААН Украины. – Из года в год во всех соответствующих публикациях и даже Правилах эксплуатации днепровских водохранилищ помещают одинаковые сведения. Так, уже полвека площадь Киевского водохранилища подают величине 922 км2. На самом деле заиливание водохранилища и его зарастание обусловили то, что часть акватории потеряна».

Спутниковые снимки дают основание считать, что на это время размеры Киевского водохранилища существенно уменьшились. Их детальный анализ позволил установить, что фактическая площадь днепровских водохранилищ сейчас стала намного меньше, чем считается. Сейчас в условиях нормального подпорного уровня она такая: Киевское – 823,7 км2, Каневское – 513,7, Кременчугское – 2090,1, Днепродзержинское – 526,1 Днепровское – 300,0, Каховское – 2131,2 км2. Когда же развитие высшей водной растительности достигает своего максимума, эта площадь существенно уменьшается. Особенно это касается Киевского и Каневского водохранилищ, которые являются верхними в каскаде.

Виктор Вишневский с болью констатирует: проблемы Днепра становятся все более заметными и не видеть их невозможно. Шаг за шагом исполняется мечта городских чиновников: в столичной земли становится все больше, а реки все меньше. С самолета на Днепр больно смотреть: река раздроблена и поделена мелями на отдельные фрагменты.

Осенью вода естественным путем прибывает в все реки Украины, однако с Днепром этого не произошло. Сейчас он полностью разделен на отдельные рукава. Прибытию воды мешает несколько причин.

Главная причина такой ситуации – это не климат, а обезвоживание реки через хищническое водопользование. Предприятия бесконтрольно забирают из него воду, а вместо сбрасывают неочищенные стоки. Государство вместо того, чтобы бороться с загрязнением реки собирает статистическую информацию по этому вопросу – говорит председатель Национального экологического Совета Украины Татьяна Тимочко.

В Днепр в 2017 году было сброшено около 2 млрд кубометров стоков, из которых почти половина неочищенных или недостаточно очищенных вод.

Есть и другая причина разрушения Днепра – химическое загрязнение. С одной стороны, это вещества, которые сбрасывают предприятия, с другой стороны – бытовой сектор, ведь большинство людей пользуется в хозяйстве моющими средствами, содержащими фосфаты, которые не только вредят здоровью, но и служат удобрением для водорослей, которые в результате усиленно размножаются и быстро отмирают, провоцируя падение уровня кислорода в водной среде. Это приводит к гибели рыбы и к загниванию воды.

«Однако есть еще одно обстоятельство, которая должна быть под жестким контролем, – это массовая застройка прибрежной полосы, которая приводит к зарегулированности стока и останавливает ход, от чего река мелеет. К изменению гидрологического режима течения Днепра способствует и хаотичная работа земснарядов во всем бассейне реки», – продолжает Татьяна Тимочко.

Существенно помочь в решении проблемы обмеления реки может смена украинского водного законодательства.

«Проблема реки Днепр с точки зрения экологии – это проблема не городского, общегосударственного, а международного значения, и поэтому мы не можем не учитывать Водную рамочную директиву 2000/60/ЕС Европейского парламента (ВРД ЕС), базовым принципом которой является признание района речного бассейна основной гидрографической единицей управления водными ресурсами, которая не может ограничиваться административными или государственными границами. Именно ВРД ЕС настаивает на системности и планировании водной политики, а также пользование принципу – «загрязнитель платит», – говорит Александр Чистяков.

На сегодня, к сожалению, Национальная программа оздоровления бассейна Днепра существует только на бумаге.

«Без системного планирования, без создания четко определенной водной политики, без усиления контроля и повышения планки штрафных санкций за экологические правонарушения, а именно за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные воды, без строительства и модернизации очистных сооружений, мы не спасем уникальную долину Днепра и не наладим здоровую жизнь и достойный отдых в столице», – говорит Александр Чистяков.

А пока идут дебаты с чиновниками, Днепр погибает. У него нет времени ждать, отмечают в Ассоциации.

В Украине огромные водные пространства – площадь наших пресных водоемов составляет 1 100 400 га. В целом насчитывается 63 тыс. рек, 40 тыс. озер, 1100 водохранилищ и 400 тыс. прудов. Вроде бы немало. В то же время на карте Европы Украина отмечена как маловодна, потому что наши водные ресурсы из-за загрязнений не пригодны для забора из них питьевой воды.

Согласно законодательству, штрафы и суммы ущерба за нарушение природоохранного законодательства являются несущественными для нарушителей (от 136 грн).

Без существенного повышения размеров штрафов за нарушение природоохранного законодательства не изменить ситуацию и не спасти окружающую среду. Сегодня штраф, в прямом смысле слова, является насмешкой для тех, кто в огромных масштабах разворовывает реку.

Совсем недавно река Днепр была судоходная. Но в последнее время крупнотоннажные суда уже давно забыли путь в Киев.

ЕБРР и ЕИБ намерены инвестировать до € 50 млн на развитие реки Днепр.

Недавно состоялось обсуждение «Днепр в европейском фарватере» организовано при поддержке посольства Королевства Нидерландов и Мининфраструктуры Украины. На нем были обсуждены варианты развития реки как транспортной артерии – рассказывает народный депутат Андрей Вадатурский, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений, глава межфракционного депутатского объединения «За развитие рек Украины» – самая большая река Украины сможет достичь международных стандартов навигации по поддержке политики соседства ЕС и реализации Соглашения об ассоциации.

Впоследствии г. Днепр может стать частью Трансъевропейской транспортной системы E40 – Рейн-Дунай-Черное море, А7 -Днепр-Припять, Балтийское море. Эту идею поддерживает Европейская комиссия.

«Так же не нужно забывать, что Каскад Днепровских водохранилищ – это большой рыбохозяйственный комплекс, – говорит Александр Чистяков. – На наш стол промышленный лов во внутренних водоемах дает более 18 000 тонн рыбы. Застройка прибрежной территории, уничтожения природных нерестилищ, загрязнение воды – все это очень сильно сказывается на рыбопродуктивности наших водоемов. Не надо забывать, что вода – это родная среда для рыбы. В нездоровом среде не может вырасти здоровая рыба. Крайне необходимо, чтобы мы не потеряли рыбохозяйственные возможности наших больших водных пространств, начать относиться к ним бережно».