Деятельность человека ускорила рост "мертвых зон" в Балтийском море

"Мертвые зоны" покинули многие животные, включая некоторых моллюсков и кольчатых червей.

Главной причиной быстрого роста зон кислородного минимума в Балтийском море стали бытовые и сельскохозяйственные отходы, попадающие в морскую воду.

К такому выводу пришли финские ученые. Исследование опубликовано в журнале Biogeosciences, передает Naked Science.

"Мертвыми зонами" (зонами кислородного минимума) называют области водоемов, где в воде практически отсутствует кислород - из-за этого там почти нет живых организмов. Такие участки есть во многих морях: например, недавно ученые рассказали о быстром росте "мертвой зоны" в Оманском заливе.

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В Балтийском море расположены одни из самых больших зон кислородного минимума в мире, сейчас их суммарная площадь достигает 70 тысяч км2.

Авторы новой работы проанализировали два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагова моря, части Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами. Эти образцы позволили восстановить около 1,5 тысячи лет истории формирования отложений.

Исследователи заключили: скорость потери кислорода за последнее столетие несопоставима с темпами предыдущего периода, она значительно увеличилась.

"Мертвые зоны" покинули многие животные, включая некоторых моллюсков и кольчатых червей. При этом такие нарушения влияют и на обитателей соседних участков моря.