Превращается в пустыню: в сети показали ужасающие кадры из Крыма (видео)

Крымчане комментируют ситуацию с водой на оккупированном полуострове как "катастрофу".

В сети появилось новое видео из Крыма, на котором зафиксированы последствия засухи на оккупированном полуострове.

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Соответствующая запись размещена на странице "Крым.Реалии" в Facebook. "Крым медленно превращается в пустыню. Ситуация с водой с каждым днем становится все хуже. Чиновники говорят, что "все зависит от небесной канцелярии", а крымчане комментируют ситуацию с водой как "катастрофу", потому что "все засыхает и все мучаются", - говорится в описании к ролику.

Ранее в Крыму объявили режим чрезвычайного положения из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил свыше одного миллиарда рублей (это свыше 400 миллионов гривен – Ред.).

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.