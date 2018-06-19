Оккупированный Крым может перейти на почасовое водоснабжение из-за засухи

В ближайшее время аннексированный РФ Крым может перейти на почасовое водоснабжение.

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Об этом в интервью "Крымской газете" рассказал гендиректор подконтрольного России предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

По его словам, из-за жаркой погоды на всех крымских водохранилищах поверхностного сбора "идет дикое испарение воды".

"У нас скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо", – заявил Баженов.

Вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. После аннексии полуострова РФ весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.

Со 2 июня 2018 года в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.