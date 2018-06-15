На всех коммунальных пляжах Киева купаться временно не рекомендуется – «Плесо»

Предостережение обусловлено сильными ливнями.

На всех 12 киевских муниципальных пляжах, подготовленных к нынешнему летнему сезону, купаться временно не рекомендуется.

Об этом сообщает сегодня КП «Плесо».

«Данное предупреждение временное, обусловлено сильными ливнями, и действует в течение 48 часов после завершения дождей. Для защиты здоровья граждан и профилактики распространения инфекционных заболеваний рекомендуем воздержаться от купания до устойчивого улучшения погодных условий», - отмечается в сообщении.

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Специалисты «Плесо» заверяют, что предупреждение людей о том, что купание на речных, озерных, морских и океанских пляжах после сильных дождей нежелательно, является обычной практикой в странах, где хорошо развиты основы безопасности и культуры рекреации возле воды (США, Канада, страны Европы).

На предприятии напомнили, что с актуальными статусами пляжей можно ознакомиться на официальной странице КП «Плесо».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 июня «Плесо» не рекомендовало купаться на одном из 12 пляжей - на пляже Тельбин.