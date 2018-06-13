Оккупанты исчерпали водный ресурс в Крыму, решения проблемы нет - эксперт

Фактически пресной воды под землей, которую можно нормально использовать только в бытовых нуждах, там уже не осталось, говорит эксперт.

За период времени, который прошел с момента начала оккупации и с момента, когда в 2014-м году Украина перестала подавать днепровскую воду в оккупированный Крым по Северокрымскому каналу, оккупанты уже исчерпали водный ресурс полуострова.

Об этом рассказал крымский экономист, переселенец, эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Юрий Смелянский, передает "Обозреватель".

При этом, по его словам, действия оккупантов на территории Крыма ускорили нарастание негативных итогов их присутствия и отсутствие днепровской воды.

"Для точечного одномоментного решения вопросов, как это в общем-то и принято в России (не особо кто-то задумывается о перспективе), началась выкачка пресной воды из существующих водохранилищ и переброска их на север Крыма для решения возникших трудностей. А также началось хищническое использование подземных пресных горизонтов. Но уже сегодня можно говорить, что ресурс исчерпан", - подчеркнул Смелянский.

Также эксперт отмечает, что оккупанты вынуждены сами признавать то, что, например, на севере Крыма подземные пресные горизонты воды все больше и больше минерализуются.

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"Т.е. фактически пресной воды под землей, которую можно нормально использовать только в бытовых нуждах, там уже не осталось. И уже на протяжении прошлого и этого года поступает информация о том, что в Армянске, в Красноперекопске, в Керчи и в других населенных пунктах севера Крыма из крана течет непонятная цветная жидкость или же соленая вода, и зачастую выпадают водоросли. Пресные горизонты замещаются соленой водой, соответственно воды уже не хватает и на бытовые нужды, не говоря об агробизнесе", - пишет Смелянский.

При этом он подчеркивает, что решения этой проблемы в целом без днепровской воды в Крыму нет.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что Крым, который жил за счет воды, поступающей с материковой Украины, полностью засыхает, и остановить этот процесс оккупантам не удастся.