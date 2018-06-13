Оккупанты в Крыму вырубают краснокнижные деревья (фото)

08:41, 13 июня 2018
Природные ресурсы
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Инцидент произошел на проспекте Античный / Twitter RoksolanaToday&Крым

Соответствующие фото опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Инцидент произошел на проспекте Античный. На фото также видны строительные заборы. Вероятно, деревья уничтожили ради строительства нового здания.

Как сообщал УНИАН, крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией. 

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Теги: #Крым#оккупация Крыма