Оккупанты в Крыму вырубают краснокнижные деревья (фото)

В оккупированном Севастополе вырубают краснокнижный можжевельник.

В оккупированном Севастополе зафиксировали вырубку краснокнижного можжевельника. Соответствующие фото опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым. Инцидент произошел на проспекте Античный. На фото также видны строительные заборы. Вероятно, деревья уничтожили ради строительства нового здания. Севастополь

На проспекте Античный вырезают краснокнижный можжевельник

А чо он разросся тут? Мешает гавани,пахнет,зеленеет... pic.twitter.com/WRXd4qKeas — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 июня 2018 г. Как сообщал УНИАН, крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией.

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