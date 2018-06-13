Оккупанты в Крыму вырубают краснокнижные деревья (фото)
08:41, 13 июня 2018Природные ресурсы
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В оккупированном Севастополе вырубают краснокнижный можжевельник.
Инцидент произошел на проспекте Античный / Twitter RoksolanaToday&Крым
В оккупированном Севастополе зафиксировали вырубку краснокнижного можжевельника.
Соответствующие фото опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым.
Инцидент произошел на проспекте Античный. На фото также видны строительные заборы. Вероятно, деревья уничтожили ради строительства нового здания.
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 июня 2018 г.
На проспекте Античный вырезают краснокнижный можжевельник
А чо он разросся тут? Мешает гавани,пахнет,зеленеет... pic.twitter.com/WRXd4qKeas
Как сообщал УНИАН, крымское село Правда Первомайского района страдает от страшной засухи. Причиной тому стало перекрытие Северо-Крымского канала в следствие оккупации Крыма Россией.
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