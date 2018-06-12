В Ривненской области у водителя-нарушителя обнаружили почти 134 килограмма янтаря

Полицейские остановили водителя иномарки, который перевозил янтарь, из-за нарушения правил дорожного движения.

В Ривненской области вечером, 11 июня, полиция изъяла у водителя «Мерседеса» пять мешков янтаря весом 134 кг.

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Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Ривненской области Оксана Юрченко-Погореляк, на автодороге «Городище-Ривне-Староконстантинов» инспектора заметили автомобиль Mercedes-Benz, ехавший в сторону Ривне. Водитель машины при обгоне не включил левый указатель поворота. Патрульные остановили автомобиль. Под ногами у водителя-нарушителя правоохранители увидели большой черный пакет, а на заднем сиденье лежали еще четыре таких пакета. Водитель сообщил, что в них янтарь.

На место происшествия вызвали следователей. При взвешивании общий вес «солнечного камня» составил 133,9 кг.

В настоящее время полиция начала досудебное расследование по статье 198 УК Украины (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), предусматривающей наказание в иде ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.