В Киеве на Крещатике планируют заменить деревья, которые не выдержали экологических условий

Все желающие могут присоединиться к выбору видов новых деревьев для центральной улицы столицы.

В Киеве по улице Крещатик планируют заменить деревья, которые не выдержали экологических условий, на более устойчивые и выносливые породы.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальное объединение «Киевзеленстрой».

«Некоторые виды деревьев, которые ранее были высажены на улице Крещатик в Киеве, не выдерживают повышения уровня засоленности почв и высокого уровня загазованности воздуха. Особенно это касается деревьев, расположенных непосредственно возле проезжей части. Поэтому встал вопрос о замене их на более стойкие и выносливые породы», - говорится в сообщении.

По инициативе КО «Киевзеленстрой» и проекта «Folk Ukraine» стартовал проект «Выбери дерево для Крещатика», который предусматривает изъятие пострадавших деревьев на «лечение», а на их место высадку саженцев, более адаптированных к условиям мегаполиса.

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«Предлагаем жителям столицы самостоятельно выбрать дерево, которое должно расти на главной улице города. Сейчас каждое из представленных ниже пород деревьев уже высажено на улице Крещатик, и вы можете осмотреть их перед тем, как сделать свой выбор. Принять участие в опросе можно тут», - сообщают городские власти.

Так, предлагаются на выбор 9 видов деревьев, поэтому на Крещатике могут появиться красноцветные каштаны, клены, вязы, дубы, рябины, вишни и др.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году власти столицы решили заменить зеленые насаждения на Крещатике. Был проведен соответствующий тендер, и компания-победитель, согласно подписанному договору, весной 2013 года высадила на Крещатике 200 каштанов, которые должны были быть сорта "мясокрасного Бриотти".

Однако в мае экологи заявили, что на Крещатике вместо заявленных каштанов Бриотти, устойчивых к минирующей моли, высадили обычные конские каштаны белого цвета.