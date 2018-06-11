Оккупированный Крым полностью засыхает - МинВОТ (фото)

На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает в оккупированном Крыму, отметили в МинВОТ.

Аннексированный Россией Крым, который жил за счет воды, поступающей с материковой Украины, полностью засыхает, и остановить этот процесс оккупантам не удастся.

"Мы ведем мониторинг с помощью спутников, которые снимают территорию Крыма. На сегодня более 70% ранее нормальной растительности полностью высыхает. Переводя на понятный язык, степной Крым, который жил за счет воды, которая шла из Украины, полностью засыхает, это правда" - сказал в комментарии "Обозревателю" заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

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На вопрос, были ли обращения от российской стороны восстановить подачу воды на полуострову из Украины, заместитель министра ответил отрицательно, при этом заметив, что согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных территорий, включая питьевой водой, это обязанность РФ.

По словам Грымчака, есть несколько условий, при которых Украина согласится возобновить поставки воды в Крым.

"Необходимые условия - вывод войск и освобождения Крыма. А еще - возмещения убытков", - заявил он.

Относительно возможности оккупантов самым решить проблему с засухой на полуострове, Грымчак заверил, что это почти невозможно из-за стоимости этих методов.

"Да, можно возить воду дирижаблями. Теоретически возможно использовать систему опреснения воды, но это очень дорого, ведь и сама система и ее обслуживание потребует много затрат. Насколько я знаю, на сегодняшний день, они даже не рассматривают такую возможность", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.