В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по данным гидрометцентра, в эти выходные в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5-го класса, поэтому значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

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Только с начала года таких возгораний возникло уже более 16 тысяч.

Спасатели отмечают, что причиной масштабных пожаров в лесах, на торфяниках и на свалках обычно являются последствия человеческой легкомысленности или вообще умышленные поджоги. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

Поэтому, учитывая то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.