Всемирный день океанов: Reuters опубликовал впечатляющие фото океана со всего мира (фоторепортаж)

Каждый год 8 июня жителям Земли напоминают о важности борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах.

К Всемирному дню океанов, который отмечается 8 июня, фотосервис Reuters опубликовал подборку невероятных фотографий океана со всех уголков мира.

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Всемирный день океанов впервые предложили отмечать на международном Саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), чтобы подчеркнуть важность борьбы за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую ситуацию в океанах.

В этот день сотрудники многих зоопарков, аквариумов и дельфинариев координируют свои усилия, чтобы бороться за сохранение биоразнообразия обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили о катастрофическом сниженнии уровня кислорода в Мировом океане.