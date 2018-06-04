В оккупированном Крыму объявили режим ЧС

В конце мая оккупанты сообщали, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

В Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Об этом говорится в распоряжении так называемого главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, передает "Крым.Реалии".

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"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – говорится в документе.

Согласно распоряжению, администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при российском правительстве Крыма.

Кроме того, сообщается, что Минсельхозу полуострова до 30 июня 2018 года необходимо подготовить и направить в профильное российское министерство документы для компенсации ущерба крымским аграриям.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму из-за недостатка воды в Коктебеле пересохло водохранилище.