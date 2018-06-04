Оккупированный Донецк "проваливается" под землю - МинВОТ (фото)

Как заявили в МинВОТ, проваливается фактически поверхность в городе Донецк.

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке спутник зафиксировал проседание поверхности почвы на 20-25 см, эксперты объясняют это прекращением откачки шахтных вод на угольных предприятиях этих городов.

Об этом 4 июня в ходе презентации результатов исследования экологической ситуации на Донбассе в Киеве заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передают "Донецкие новости".

Читайте такжеВоенные действия вблизи предприятий в зоне АТО угрожают экологии всего региона - Жебривский

"Город Донецк, для ориентира – "Донбасс Арена". Вот один из участков – террикон шахты им. Калинина. Спутниковые снимки дают возможность по таким квадратам [оценить риски], тут квадратики желтые и красные, где есть проседание грунтов, иногда на 25 см, примерно", – сказал он.

"Путем спутникового мониторинга мы видим, что идет понижение горизонтального слоя. Это означает, что проваливается фактически поверхность в городе Донецк", – продолжил Черныш.

По его словам, по мнению экспертов, это происходит потому, что прекратилась откачка подземных шахтных вод. "Не уделяется этому внимание и под угрозой оказывается не только районы терриконов или территории шахт, но и окружающие жилые массивы, объекты социальной структуры", – отмечает он.

"То же самое по Киевскому району – шахта Засядько, село Григорьевка, Новороссийское… Практически на 20-25 см опускается поверхность. То же самое по другим районам [Донецка]. В Макеевке практически то же самое мы видим", – добавил глава МинВОТ.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука заявлял, что захваченные оккупантами украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются.