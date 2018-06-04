В аннексированном Крыму исчезает водохранилище (фото)
12:48, 04 июня 2018Природные ресурсы
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Водохранилище пересохло в Коктебеле из-за недостатка воды.
Водохранилище в Коктебеле
В оккупированном Крыму из-за недостатка воды в Коктебеле пересохло водохранилище.
Об этом на своей странице в Facebook пишет крымский блогер Геннадий Резниченко, передает агентство "Крымские новости".
Facebook Геннадий Резниченко
"Вчера ездил в Коктебель. На месте этого серого пятна была вода. Водохранилище пересохло", – пишет он.
Как сообщал УНИАН, в сети показали фото пустых пляжей Крыма всего за день до лета.
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