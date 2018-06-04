В аннексированном Крыму исчезает водохранилище (фото)

12:48, 04 июня 2018
Природные ресурсы
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Водохранилище в Коктебеле

Об этом на своей странице в Facebook пишет крымский блогер Геннадий Резниченко, передает агентство "Крымские новости".

Facebook Геннадий Резниченко

"Вчера ездил в Коктебель. На месте этого серого пятна была вода. Водохранилище пересохло", – пишет он.

Как сообщал УНИАН, в сети показали фото пустых пляжей Крыма всего за день до лета

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Теги: #Крым#водохранилище