Под Мелитополем из-за украденного коллектора озеро из фекалий подбирается к объекту ЮНЕСКО (видео)

Уже в нескольких сотнях метров от зоны бедствия - заповедник международного значения «Каменная могила», до которого может дойти ядовитое подтопление.

Под Мелитополем похитители металла украли коллектор, и ядовитый поток разливается по лесу, попадает в почву и уже начал уничтожать деревья. А в нескольких сотнях метров - национальный заповедник "Каменная могила", внесенный в реестр памятников ЮНЕСКО.

Как сообщает ТСН, вблизи города стоит очень неприятный запах. Сотни квадратных метров леса сейчас затоплены фекальными водами, которые образовали сразу несколько огромных озер.

Коллектор, через который должна отводиться канализация из Мирного, демонтировали искатели металла. Все сточные воды стекают прямо в лес, говорят жители 4-тысячного поселка.

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Председатель местной территориальной общины от журналистов скрывается, его телефон выключен. Так же не желают общаться и его заместители. В райгосадминистрации говорят, деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать.

«В текущем году были выделены средства из областного экофонда в размере 500 тысяч гривен на реконструкцию очистных сооружений, мощность составляла 1000 кубических метров, но голова обратился с просьбой уменьшить мощность с тысячи на 500 метре кубических в сутки», - говорит председатель Мелитопольской РГА Сергей Селевич.

Поселковый председатель исчез, найти его районные чиновники не могут, и уже обратились за помощью к полиции. Тем временем, уже за несколько сотен метров от зоны бедствия – заповедник международного значения «Каменная могила», до которого может дойти ядовитое подтопление.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области на грани разрушения 300-летняя церковь, построенная без гвоздей.