Большой Барьерный риф не раз возрождался после массовой гибели кораллов - ученые

На риф воздействует сразу несколько факторов: тропические ураганы; морские звезды, питающихся полипами; повышение температуры воды и загрязнение океана.

Большой Барьерный риф — самая большая в мире сеть коралловых рифов, расположенная у берегов Австралии. Однако его площадь стремительно сокращается: за минувшие три десятилетия экосистема потеряла значительную часть кораллов.

Об пишет National Geographic.

На риф воздействует сразу несколько факторов: тропические ураганы; морские звезды, питающихся полипами; повышение температуры воды и загрязнение океана. Все это приводит к обесцвечиванию кораллов, а это — признак того, что колонию покидают микроскопические водоросли, обитающие в их тканях. Такой коралл становится уязвимым и в скором времени погибает.

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Однако Большой барьерный риф существует более 30 тысяч лет, и за это время климат на планете менялся неоднократно. Исследуя развитие рифа в исторической перспективе, международная группа ученых пробурила осадочные породы в 16 точках и взяла 20 образцов коралловых отложений, которые относятся к разным временным отрезкам. Затем были проведены изотопный, седиментологическийи другие анализы, и их результат позволяет иначе взглянуть на процессы, изменяющие Большой барьерный риф.

Согласно полученным данным, система рифов пережила несколько массовых вымираний кораллов, и, кроме того, она адаптировалась к изменениям уровня моря. В частности, во время ледниковых периодов уровень моря и его температура находятся на минимальных отметках (примерно на 118 метров ниже, чем сейчас), и в это время риф «отползал» к внешней границе шельфа. Но с уходом льда и ростом температуры кораллы начинали продвигаться в обратную сторону, захватывая территории, которые становились для них комфортными. Дело в том, что подъем уровня моря приводит к увеличению скорости формирования карбонатных отложений, что ухудшает качество воды, но риф научился оперативно реагировать на новые условия.

В общей сложности смена экосистем Большого барьерного рифа происходила пять раз за 30 тысяч лет.