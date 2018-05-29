Трещины с кулак: в Крыму назрела новая катастрофа

11:58, 29 мая 2018
Природные ресурсы
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Иллюстрация REUTERS

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Посевы приходится выкашивать на солому, сообщается в Twitter "Крымская Зима".

"Говорят, что в Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть. Стремительное развитие Крыма за 4 года привело нас из 20-го века в 19-й. Теперь мы стремительно летим в 18-й", - говорится в сообщении.

Ранее эксперты заявляли, что продолжительная нехватка воды в Крыму ведет к тому, что выращивать сельхозкультуры на оккупированном полуострове скоро станет невозможно

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Теги: #Крым#засуха