Трещины с кулак: в Крыму назрела новая катастрофа

В соцсетях сообщили, что в Раздольненском районе аннексированного Крыма сильная засуха.

Раздольненский район оккупированного Россией Крыма накрыла серьезная засуха. Начала сильно трескаться почва.

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Посевы приходится выкашивать на солому, сообщается в Twitter "Крымская Зима".

"Говорят, что в Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть. Стремительное развитие Крыма за 4 года привело нас из 20-го века в 19-й. Теперь мы стремительно летим в 18-й", - говорится в сообщении.

Говорят что в Раздольненском районе дикая засуха. Посевы выкашивают на солому. Почва растрескалась так, что можно кулак запихнуть.



Стремительное развитие Крыма за 4 года, привело нас из 20го века в 19й. Теперь мы стремительно летим в 18й. — Крымская Зима (@Wintercrim) May 28, 2018

Ранее эксперты заявляли, что продолжительная нехватка воды в Крыму ведет к тому, что выращивать сельхозкультуры на оккупированном полуострове скоро станет невозможно.