Израильтяне столкнулись с самым большим дефицитом воды за всю историю существования страны

11:57, 23 мая 2018
Природные ресурсы
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В Израиле пять лет подряд переживают засуху / pixabay.com

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Причиной является беспрецедентная засуха в Израиле, продолжающаяся пять лет подряд. Об этом сообщает MIGnews.com.

В результате в стране образовался гигантский дефицит - Израилю не хватает 2,5 миллиардов кубометров воды. Это - самый большой дефицит за все время существования Израиля. 

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Теги: #Израиль#вода