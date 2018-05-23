Израильтяне столкнулись с самым большим дефицитом воды за всю историю существования страны

В Израиле пятый год подряд переживают жесткую засуху и самый большой дефицит воды

Управление водных ресурсов Израиля развернуло новую кампанию экономии воды. Читайте такжеПожары в Израиле: в МИД сообщения о пострадавших украинцах не поступали Причиной является беспрецедентная засуха в Израиле, продолжающаяся пять лет подряд. Об этом сообщает MIGnews.com. В результате в стране образовался гигантский дефицит - Израилю не хватает 2,5 миллиардов кубометров воды. Это - самый большой дефицит за все время существования Израиля.

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