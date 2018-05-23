Израильтяне столкнулись с самым большим дефицитом воды за всю историю существования страны
11:57, 23 мая 2018Природные ресурсы
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В Израиле пятый год подряд переживают жесткую засуху и самый большой дефицит воды
В Израиле пять лет подряд переживают засуху / pixabay.com
Управление водных ресурсов Израиля развернуло новую кампанию экономии воды.
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Причиной является беспрецедентная засуха в Израиле, продолжающаяся пять лет подряд. Об этом сообщает MIGnews.com.
В результате в стране образовался гигантский дефицит - Израилю не хватает 2,5 миллиардов кубометров воды. Это - самый большой дефицит за все время существования Израиля.
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