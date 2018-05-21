19-километровая петля: экологи и моряки предупредили о катастрофических последствиях строительства Крымского моста (видео)

На зло международному праву, вопреки инженерным препятствиям, несмотря на финансовые затраты и наплевав на все живое в азовских водах, россияне запустили скандальный Крымский мост.

Крымский мост соединил Таманский полуостров с оккупированной Керчью, но максимально разъединил Черное и Азовское моря.

Керченский пролив - часть акватории Азовского моря между Россией и оккупированной частью Украины. Ранее по ней спокойно плавали рыбы, дельфины, биопланктон, смешивались более пресные азовские и соленые черноморские воды, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Теперь фактически на горле Азовского моря появилась петля в виде 19-километрового моста, потому что дамбу для него строили, максимально засыпая пролив. По мнению экологов, это может задушить Азовское море, ведь очень скоро именно через крымский мост течение в проливе ослабится, а впоследствии Азовское море начнет опресняться и может превратиться в черноморский залив.

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В свою очередь, это грозит уничтожением азовских дельфинов, которых осталось очень мало и жить они могут только в соленой морской воде.

Под угрозой оказался и остров Тузла, который будет получать еще более сильные штормовые удары.

При этом не менее встревожены моряки. В районе моста есть поворот судноплавного канала. Новая переправа уже значительно затруднила прохождение кораблей, а учитывая сложность навигации и малую высоту самого моста, некоторые грузовые суда под ним просто не пройдут. Большое судоходство в Азовском море фактически уничтожено. Украина просто вынуждена будет искать другие, более длинные и более дорогие пути перевозки товаров из региона. Ну а это, соответственно, ударит по карману каждого.

Но страх от построения моста на самом деле ничто по сравнению с опасностью, что этот фантастический памятник коррупции может просто упасть и перегородить устье вообще. Сейчас инженеры боятся пускать по нему поезда.

Мост строили три года. И трижды переносили открытие из-за крайне ненадежных опор, которые проваливались в коварные азовские плавуны.

Инженер-мостостроитель Георгий Росновский спроектировал не один десяток мостов, просчитывал в 90-х и Керченский мост в Россию. Инженерная критика будет проверена первым зимним штормом.

При этом недоумение годами не скрывает и весь цивилизованный мир, ведь строит Россия в обход всех международных санкций к украинской земле. "Мы не согласовывали это строительство. Оно ведется на территории суверенной страны. И у меня нет другого ответа, кроме того, что и за это, в том числе, Россия будет отвечать", - заявил глава Кабмина Владимир Гройсман.

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Поговаривают, что по плану Путин триумфально должен был проехаться по нему на День победы и очень злился, когда строители сорвали все сроки. Дважды откладывали якобы из-за нестабильности опор, потому что вбивали их в 60 метров ила, которые переодично трясет, в зоне с подводными вулканами, которая полностью замерзает зимой. "Это аварийная конструкция. Сваи у него очень плохие. Из-за свай он не может простоять 15 лет", - считает Георгий Росновский.

Главным подрядчиком проекта стал давний друг Путина Аркадий Ротенберг, с кем в юности Путин делил один татами в клубе дзюдо, и король госзаказов без него в России не строится ничего. Северный Поток, Олимпиада в Сочи и даже объекты чемпионата мира по футболу. И именно его компания "Стройгазмонтаж" - главный подрядчик Керченского моста.

В Кремле рекламировали, что крымчане смогут получить дешевые российские продукты, а россияне скорее оказаться на аннексированном курорте. "Это кардинально не решает вопросы туристов в Крыму, как не парадоксально. Но решает вопрос дальнейшей милитаризации Крыма и дальнейшего его превращения в военную базу", - не исключает эксперт Юлия Тищенко.

Вместо дешевых продуктов и энергии по мосту могут пройти танки. Вставать с колен во время нового президентского срока Россия должна была начать именно на мосту. Трагедия в "Зимней вишне" все испортила. Сама идея моста над Керченским проливом - не новая. Как вписать мост в европейские морские пути – рассуждали с 1990 годов.

"Мост представляет собой не только попытку России укрепить незаконный захват и оккупацию Крыма, но и мешает навигации, поскольку ограничивает размер судов, которые могут пройти через Керченский пролив, единственный путь достичь украинских территориальных вод в Азовском море. Мы призываем Россию не мешать судоходству", - заявили в Государственном департаменте США.

Новый мост может вообще отрезать Украину от международного рынка, считают экономисты. Бердянский и Мариупольский порты могут остаться без кораблей, потому что технические требования, которые россияне выдвинули к судам, не совпадают с международными правилами. В Министерстве инфраструктуры подсчитали, что в год Украина будет терять 500 миллионов долларов. А это – экспорт украинского зерна, угля и металла. Россияне могут буквально задушить экономику региона и оставить тысячи людей, которые работали на портах без работы.

Черная дыра российского бюджета, которая может не выдержать зиму. Открывают летом не просто так. Зимой пролив местами полностью замерзает и тонны льда могут разрушить конструкцию. Однако этого в Кремле не допустят.

"Это игра на повышение. Это не такая уж золотая акция для Путина, как не парадоксально. Россия будет стараться избегать этих рисков, вкладывая деньги. Это может сыграть злую шутку с Россией. Тезис будет раскручиваться. Много дней и месяцев будут рассказывать про этот выдающийся проект. И будет эксплуатироваться эта тема. А затем российское общество будет требовать какой-то другой сакральной скрепы, когда мост закончится", - убеждена Юлия Тищенко.

И на этот случай у Путина и его спарринг-партнера Роттенберга уже задуман новый проект, которого должно хватить на несколько лет каденции. Мост на Сахалин – проект, в который уже готовы вложить государственные миллиарды.