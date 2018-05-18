СМИ узнали о первых проблемах полуострова из-за Крымского моста

Крымчане отмечают, что новый мост - это и серьезная нагрузка на экологию полуострова.

Керченский мост принес полуострову пробки и экологические проблемы.

Как рассказали крымчане, особенно страдают от строительства трассы "Таврида" (он свяжет мост непосредственно с населенными пунктами полуострова) таксисты и водители, передает "Обозреватель".

Читайте такжеСтроительство Россией Крымского моста вызвало экологическое загрязнение значительной территории Украины - прокуратура

"Сейчас строят эту дорогу "Таврида" день и ночь. Из-за этого пробки жуткие. Если раньше 100 км до Симферополя можно было проехать за час, то сейчас за час можно два километра проползти. Особенно заторы в направление аэропорта. Да еще военную технику постоянно гонят. Местные уверены, что у нас тут уже три ядерных склада открыли. В небе постоянно военные вертолеты летают. Причем военные водители самые наглые, лезут на встречку, пересекают сплошные линии и считают, что всем им должны уступать и вообще должны их бояться", - возмущается водитель такси Алексей из Симферополя, который зарабатывает частными перевозками.

К тому же, крымчане отмечают, что новый мост - это и серьезная нагрузка на экологию полуострова.

"Вырублены сотни гектаров лесов при строительстве трассы "Таврида". Поля, леса, долины, предгорья, насаждения не защищены, и ветры заносят их песком и пылью. Нагрузка на крымскую ветхую инфраструктуру", - говорит житель Алушты Сергей Буланов, который раньше водил экскурсии по крымским горам.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины изучает материалы для подачи очередного международного иска против России относительно строительства Керченского моста, который соединяет материковую часть РФ с аннексированным украинским Крымом.