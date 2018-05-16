Минэкологии готовит иск против России за сооружение Керченского моста

Министр экологии Семерак не поддерживает призывы, чтобы по этому мосту ехали украинские танки.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины изучает материалы для подачи очередного международного иска против России относительно строительства Керченского моста, который соединяет материковую часть РФ с аннексированным украинским Крымом. Об этом в соцсети Facebook сообщил профильный министр Остап Семерак.

«Специалисты Минэкологии уже сейчас изучают все материалы для очередного международного иска против России за сооружение этого проклятого моста», - написал он.

Семерак также добавил, что он не поддерживает призывы некоторых отчаянных пользователей соцсетей, которые хотят, чтобы по этому мосту ехали украинские танки.

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«Не хочу танков. Хочу нового будущего для Украины, в котором не будет безумных соседей», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019-го. Мост был открыт 15 мая 2018 года.

Строительство и открытые моста осудил президент Украины Петр Порошенко, заявив, что он понадобится оккупантам, когда они будут покидать Крым. Также министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что прямые убытки Украины в результате вынужденного уменьшения тоннажности судов, которые заходят в украинские порты Мариуполь и Бердянск, составят 500 млн грн в год.