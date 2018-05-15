Строительство Россией Крымского моста вызвало экологическое загрязнение значительной территории Украины - прокуратура

Ориентировочные убытки, причиненные Черном и Азовском морям, могут составлять не менее 10 млрд грн.

Строительство Россией моста в оккупированный Крым через Керченский пролив вызвало экологическое загрязнение значительной территории Украины и нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив на временно оккупированной территории Крыма по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 236 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

«Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, которое вредит экосистеме Азовского моря, вызвало экологическое загрязнение значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла (Украина) и грозит его уничтожению как уникального природного объекта, и несет другие тяжелые последствия природной окружающей среде», - заявили в прокуратуре.

По информации специалистов Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости укрепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

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В Киевском научно-исследовательском института судебных экспертиз Министерства юстиции проводится комплексная комиссионная инженерно-экологическая экспертиза.

К ее проведению привлечены специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, Одесского государственного экологического университета, научно-исследовательского учреждения «Украинский научный центр экологии моря», Научно-исследовательского института геодезии и картографии, Украинского гидрометеорологического центра, Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, государственного учреждения «Научный центр аэрокосмических исследований Земли», Института геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Института геологических наук НАН Украины, Института геофизики НАН Украины.

Как сообщал УНИАН, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Сегодня, 15 мая, Путин примет участие в открытии моста в оккупированный Крым.