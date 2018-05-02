На Гавайях собираются запретить солнцезащитные средства ради спасения кораллов

Оксибензон и октиноксат, которые входят в состав солнцезащитных средств, разрушают кораллы.

Законодательным собрание штата Гавайи одобрило запрет на использование солнцезащитных средств из-за угрозы, которую они несут коралловым рифам.

Теперь документ направлен на подпись губернатору, сообщает Buzzfeed.

В случае подписания, запрет на использование солнцезащитных средств вступит в силу с 2021 года.

Ученые выяснили, что в состав солнцезащитных средств входят оксибензон и октиноксат, которые разрушают кораллы, вымывая из них питательные вещества, и препятствуют развитию морской фауны и флоры, например - вредят морским ежам и водорослям.

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Согласно опубликованном в 2015 году исследованию, ежегодно около 14 тысяч тонн солнцезащитного крема попадает в рифы по всему миру. Самая большая концентрация этих веществ наблюдается в пляжных туристических регионах, например, на Гавайях или Виргинских островах.

Исследование, проведенное на Гавайях в прошлом году, свидетельствуют о том, что культовую бухту Хануама ежедневно посещают 2,6 тысячи человек, в результате чего в воду попадает почти 188 килограмм солнцезащитных средств.

Кроме того, было установлено, что химикаты попадают в океан и из-за использования непосредственно на пляже, и через канализацию. То есть, даже если человек не купался в море после нанесения солнцезащитного крема, во время принятия душа в воду попадают химикаты, которые затем переносятся в океан.

Отмечается, что оксибензон и октиноксат входят в состав большинства популярных солнцезащитных средств, однако, существуют линейки, которые используют другие компоненты для защиты от ультрафиолетового излучения.