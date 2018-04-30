На Херсонщине с высоты птичьего полета показали пожар, вызванный поджогом сухостоя (фото)

16:20, 30 апреля 2018
Природные ресурсы
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На Херсонщине горит сухостой / фото Павла Пашку и Олега Марчука / Ukraїner

Фото пожара в своем Facebook опубликовал журналист издания Ukraїner Богдан Логвиненко.

Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве / фото Павла Пашку и Олега Марчука/Ukraїner

На одном из фото видно, как серые цапли гнездятся и высиживают потомство в камышах. А на следующих фото видно, что происходит, когда этот камыш поджечь.

На одном из фото видно, как серые цапли гнездятся и высиживают потомство в камышах / фото Павла Пашку и Олега Марчука/Ukraїner

Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве. К тому же, огонь среди сухой травы распространяется чрезвычайно быстро и часто приводит не только к разрушению экосистемы, но и к трагическим случаям.

огонь среди сухой травы распространяется чрезвычайно быстро / фото Павла Пашку и Олега Марчука/Ukraїner
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Теги: #пожар#Херсонщина#трава