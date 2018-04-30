На Херсонщине с высоты птичьего полета показали пожар, вызванный поджогом сухостоя (фото)

Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве.

В степи в 20 км от Херсона с высоты птичьего полета сфотографировали масштабный пожар, вызванный сжиганием сухой травы.

Фото пожара в своем Facebook опубликовал журналист издания Ukraїner Богдан Логвиненко.

На одном из фото видно, как серые цапли гнездятся и высиживают потомство в камышах. А на следующих фото видно, что происходит, когда этот камыш поджечь.

Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве. К тому же, огонь среди сухой травы распространяется чрезвычайно быстро и часто приводит не только к разрушению экосистемы, но и к трагическим случаям.