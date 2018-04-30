На Херсонщине с высоты птичьего полета показали пожар, вызванный поджогом сухостоя (фото)
16:20, 30 апреля 2018Природные ресурсы
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Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве.
На Херсонщине горит сухостой / фото Павла Пашку и Олега Марчука / Ukraїner
В степи в 20 км от Херсона с высоты птичьего полета сфотографировали масштабный пожар, вызванный сжиганием сухой травы.
Фото пожара в своем Facebook опубликовал журналист издания Ukraїner Богдан Логвиненко.
Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве / фото Павла Пашку и Олега Марчука/Ukraїner
На одном из фото видно, как серые цапли гнездятся и высиживают потомство в камышах. А на следующих фото видно, что происходит, когда этот камыш поджечь.
На одном из фото видно, как серые цапли гнездятся и высиживают потомство в камышах / фото Павла Пашку и Олега Марчука/Ukraїner
Сжигая сухостой, люди уничтожают все живое, что есть в траве и почве. К тому же, огонь среди сухой травы распространяется чрезвычайно быстро и часто приводит не только к разрушению экосистемы, но и к трагическим случаям.
Огонь среди сухой травы распространяется чрезвычайно быстро / фото Павла Пашку и Олега Марчука/Ukraїner
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