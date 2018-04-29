Австралия выделит $500 миллионов на защиту Большого барьерного рифа

06:58, 29 апреля 2018
Природные ресурсы
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REUTERS

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Об этом пишет The Sydney Morning Herald. По данным издания, в частности, средства выделены на изменение методов ведения сельского хозяйства, чтобы улучшить качество воды. А также на исследования по восстановлению рифа и на борьбу с морскими звездами Терновый венец, поедающими кораллы.

Как отмечается, Большой барьерный риф приносит Австралии $6,4 млрд ежегодно. При этом за последние 30 лет риф потерял почти половину кораллов из-за их обесцвечивания и загрязнения.

Ранее сообщалось, что в популяции зеленых черепах, обитающей в северной части Большого барьерного рифа, почти не осталось молодых самцов из-за климатических условий.

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Теги: #Австралия#Большой барьерный риф