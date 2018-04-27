В Киеве задержали руководителя госпредприятия, который за взятку пообещал уменьшить компенсацию за вырубку леса

06:28, 27 апреля 2018
Природные ресурсы
29
Коррупционер обещал уменьшить компенсацию за вырубку деревьев / Фото УНИАН

В Киеве на взятке в 15 тыс. грн задержали руководителя государственного лесозащитного предприятия. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Читайте такжеСуд ЕС признал незаконной вырубку Польшей деревьев в Беловежской пуще

«На взятке в 15 тысяч гривен сотрудниками управления защиты экономики в Киеве, следственного отдела Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 разоблачен директор Государственного специализированного лесозащитного предприятия», - отмечается в сообщении.

За определенную сумму задержанный обещал уменьшить размер возмещения в связи с вырубкой деревьев на участке леса, с 120 тыс. до 50 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее эколог обвинил украинских чиновников в обогащении за счет вырубки леса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #коррупция#вырубка леса