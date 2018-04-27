В Киеве задержали руководителя госпредприятия, который за взятку пообещал уменьшить компенсацию за вырубку леса

За 15 тысяч гривень размер возмещения государству за вырубку леса уменьшался на 70 тысяч гривень.

В Киеве на взятке в 15 тыс. грн задержали руководителя государственного лесозащитного предприятия. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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«На взятке в 15 тысяч гривен сотрудниками управления защиты экономики в Киеве, следственного отдела Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 разоблачен директор Государственного специализированного лесозащитного предприятия», - отмечается в сообщении.

За определенную сумму задержанный обещал уменьшить размер возмещения в связи с вырубкой деревьев на участке леса, с 120 тыс. до 50 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ранее эколог обвинил украинских чиновников в обогащении за счет вырубки леса.