В Чили собаки спасают леса, разнося семена растений (видео)

Их хозяйки надеются, что это сможет помочь быстрее восстановить лес.

Три собаки породы бордер-колли спасают леса в Чили, пострадавшие от пожаров. Они разносят семена растений и помогают насаждениям восстановиться быстрее.

Для этого животные бегают по выгоревшей территории в специальных жилетах, с которых рассеивают семена различных местных растений.

Ежедневно Оливия, Дас и Саммер пробегают 30 км, разбрасывая почти 10 кг семян. Это, конечно же, могли сделать люди или дрон, но беспилотники является довольно дорогим средством по сравнению с собаками. А для человека это могло бы быть тягостно, когда для собаки это развлечение.

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Их хозяйки надеются, что это сможет помочь быстрее восстановить лес.

Колли уже рассеяли семена в 15 лесах чилийского региона Мауле. И хотя для восстановления насаждений понадобится не одно десятилетие, три веселые колли могут ускорить этот процесс.