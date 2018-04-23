В Чили собаки спасают леса, разнося семена растений (видео)

14:29, 23 апреля 2018
Природные ресурсы
82
В Чили три кругу спасают леса, разнося семена растений / скриншот видео

Для этого животные бегают по выгоревшей территории в специальных жилетах, с которых рассеивают семена различных местных растений.

Ежедневно Оливия, Дас и Саммер пробегают 30 км, разбрасывая почти 10 кг семян. Это, конечно же, могли сделать люди или дрон, но беспилотники является довольно дорогим средством по сравнению с собаками. А для человека это могло бы быть тягостно, когда для собаки это развлечение.

Читайте такжеВ Чили число жертв масштабного лесного пожара возросло до шести (видео)

Их хозяйки надеются, что это сможет помочь быстрее восстановить лес.

Колли уже рассеяли семена в 15 лесах чилийского региона Мауле. И хотя для восстановления насаждений понадобится не одно десятилетие, три веселые колли могут ускорить этот процесс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Чили#собаки#лесной пожар