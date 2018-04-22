На Буковине стартовал фестиваль тюльпанов (фото)

На гектаре земли в этом году высадили более 50 сортов тюльпанов

Тюльпановое поле расцвело на Буковине. Полсотни сортов в селе Мамаевци выращивает местный цветовод. 22 апреля в Мамаевцах проходит фестиваль тюльпанов.

Как передает Pogliad.ua, по словам цветовода Александра Стратийчука, в этом году организовать масштабное действо помогла глава ОТО.

На фестивале в этом году и сцена для выступления музыкантов, и ярмарка саженцев рядом, также можно купить цветы на балконы немного дешевле чем на рынках в городе. Есть батуты и карусели для самых маленьких посетителей, а также много лотков с едой. Шашлыками пахнет, как только выходишь из авто. Рядом дежурит пожарная машина, а дорогу поливают, чтобы не было пыли.

Желающих попасть на фестиваль немало, люди стоят в очереди, чтобы зайти на поле. Вход платный, для взрослых - 30 гривен, для детей - 20.

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Специальных ориентиров для желающих попасть на тюльпановое поле 22 апреля не нужно. Просто выезжаете из города в направлении Мамаевцев, неподалеку от поля начинается пробка, все направляются на поле. Хотя немалую территорию выделили на парковку, ее оказалось маловато. Посетители феста паркуются сразу на дороге.

"Поле будет цвести еще 3-4 дня, ведь солнце очень палящее, поэтому цветы быстро отходят", - говорит владелец тюльпанового поля Александр Стратйчук.

По словам цветовода попасть на поле можно и вечером, принимают посетителей пока не стемнеет.

Вот уже десять лет человек арендует поле и высаживает на нем весенние тюльпаны. На гектаре земли в этом году высадили более 50 сортов. Есть и новинки из Голландии, такие как "Кингс оф найт" и "Прети вумен", пишет znaj.ua.

Тюльпаны высаживают весной, а когда те отцветут – выкапывают луковицы и хранят до следующей весны. Работа, конечно, нелегкая, но результат каждый раз радует.