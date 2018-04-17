Суд ЕС признал незаконной вырубку Польшей деревьев в Беловежской пуще

Суд заявил, что Польша "не исполнила свое обязательство" охранять лес.

Польша нарушает законы ЕС решением чуть ли не втрое увеличить объемы вырубки деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы.

Об этом говорится в ухвале суда Европейского Союза во вторник, 17 апреля, передает Deutsche Welle.

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Суд заявил, что Польша "не исполнила свое обязательство" охранять лес.

В министерстве охраны окружающей среды Польши отметили, что ожидают на окончательное решение суда и придерживаться его.

Напомним, что Польша, несмотря на обеспокоенность ЕС и запрета Суд Европейского Союза продолжала так называемые "защитные" вырубки деревьев в пралесе Беловежская пуща. Польша обосновывала свое решение тем, что в деревьях завелись жуки-короеды.

Лесной массив Беловежская пуща расположен на территориях Польши и Беларуси. Часть Беловежской пущи - польский государственный национальный парк внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, а в 1992 году туда добавили и белорусскую часть пущи.