Во всех водоемах Львова зафиксировали превышение содержания вредных веществ

Основной причиной превышений специалисты называют антропогенный фактор.

Во всех 35-ти водных объектах Львова обнаружили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Такими являются результаты обследования за I квартал 2018 года, которое провела мобильная химическая лаборатория КП «Административно-техническое управление». Об этом сообщает Zahid.net.

Самыми загрязненными специалисты называют ставок на ул. Щирецкой, 105, реку Зубра в одноименном селе, поток Кривчицкий на Старознесенской, 200, поток Лисиницкий на Тракте Глинянском, 150 и ручеек Белогорский на ул. Широкой при въезде в с.Белогорща. В этих водоемах превышены показатели пятерых и более компонентов.

По одному компоненту превышение ПДК зафиксировали на трех водоемах ‒ ставок на Замарстыновской, 270, озеро на вул. Винница, 74 и ставок на Тернопольской, 1а.

Основной причиной превышений специалисты называют антропогенный фактор.

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«Анализ показателей загрязнения указывает на непосредственное влияние хозяйственной деятельности жителей прилегающих территорий на конкретный водоем, речку, ручеек. Также есть сезонное влияние на состояние водных объектов в результате процессов таяния снега, которые присущи этому периоду года», ‒ пояснили в мобильной химической лаборатории КП «Административно-техническое управление».

Специалисты проверяли воду на содержание железа, аммонийного азота и аммиака, фосфатов, взвешенных веществ и прочее.

Также специалисты обследовали уровень загрязненности воздуха на перекрестках Львова и выяснили, что на 23 из 30 городских перекрестков содержание вредных веществ превышает норму.

Ранее стало известно, что в воздухе Запорожья зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.