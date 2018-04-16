С начала года в Украине произошло шесть тысяч пожаров на открытых территориях (видео)

14:04, 16 апреля 2018
Природные ресурсы
26

Читайте такжеНа Николаевщине жители высадили 20 тысяч маленьких сосен на месте леса, который сгорел летом (видео)

В зоне наибольшего риска - Западные области, Житомирская и Винницкая области. Всему причиной резкое потепление и отсутствие дождей. А еще плохая сельская традиция - палить сухостой и прошлогоднюю траву.

В связи с этим по всей стране сотрудники Службы спасения напоминают людям об опасности разведения очагов в естественных экосистемах и во время уборки приусадебных участков, путем выжигания сухой травы и мусора. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожары#ГСЧС Украины