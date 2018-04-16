С начала года в Украине произошло шесть тысяч пожаров на открытых территориях (видео)

В Украине зафиксировали 6 тысяч пожаров из-за жжения сухостоя и прошлогодней травы. .

С начала текущего, 2018 года количество пожаров на открытых территориях в Украине уже составляет более 6 тысяч случаев, большинство из которых случилось именно в апреле, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В зоне наибольшего риска - Западные области, Житомирская и Винницкая области. Всему причиной резкое потепление и отсутствие дождей. А еще плохая сельская традиция - палить сухостой и прошлогоднюю траву.

В связи с этим по всей стране сотрудники Службы спасения напоминают людям об опасности разведения очагов в естественных экосистемах и во время уборки приусадебных участков, путем выжигания сухой травы и мусора.