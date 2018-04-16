В гидропарке Тернополя вода в реке стала необычного цвета (фото)
11:34, 16 апреля 2018Природные ресурсы
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Пользователи соцсети активно обсуждают фото "явления".
В тернопольском гидропарке вода в реке стала необычного цвета / фото facebook.com/iryna.nebesna
Неизвестную жидкость ярко-голубого цвета в одном из каналов в парке "Топильче" Тернополя заметили прохожие.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Iryna Nebesna.
"Не знаю, какая Мальвина здесь утонул, но это "гидрик", - написала девушка.
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Пользователи соцсети активно обсуждают фото "явления":
"Я еще такой удушающей жести не видела наверное никогда", - комментирует Дарц Веретюк.
"Канализация как она есть. Где-то есть или труба немного протекающая или кто-то в дождевую канализацию подключился. Се Тернополь ", - добавляет Max Drogobytskyi.
Вода в реке стала необычного голубого цвета / фото facebook.com/iryna.nebesna
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