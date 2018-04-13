На Харьковщине высадили тысячу лип, берез и акаций (видео)
19:14, 13 апреля 2018Природные ресурсы
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Помимо высадки деревьев, в районе приводят в порядок скверы, территории возле кладбищ и водоемов, а также высаживают цветы.
В ходе акции «За чисте довкілля» на Харьковщине высадят 60 тысяч деревьев.
В ежегодных мероприятиях по благоустройству после зимы участвуют все районы области. В Волчанском сегодня высадили более тысячи саженцев, передает Медиа Группа "Объектив".
Помимо высадки деревьев, в районе приводят в порядок скверы, территории возле кладбищ и водоемов, а также высаживают цветы.
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