В Африке появилась огромная трещина - она может расколоть континент (видео)

Ученые объяснили, откуда могла появиться трещина в Кении.

Недалеко от столицы Кении Найроби появилась огромная трещина. В длину она достигает нескольких километров, в глубину - 15 метров и 20 метров - в ширину.

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Ученые предположили, что через 50 миллионов лет Африка может быть расколота на две части, передает CBS.

Одни эксперты утверждают, что трещина появилась из-за движения тектонических плит. Однако другие говорят, что в этом районе не были зафиксированы подземные толчки, а трещина появилась из-за ливней.

"Я думаю, что это трещина, является результатом сильных проливных дождей, которые смыли большую часть грунта. Это не было результатом действия тектоники, это обусловлено погодой", — сказал геодезист Венди Бохон.

Как сообщал УНИАН, в одном из богатейших городов Африки Кейптауне уже сейчас критически не хватает воды, а в мае наступит "день зеро". Пока жители города вынуждены собирать воду для стирки после купания, а машины могут мыть только под дождем, власти готовятся к ухудшению ситуации.