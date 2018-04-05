Ученый предрек Крыму чрезвычайную ситуацию из-за нехватки воды

Проблема водоснабжения Крыма не решена и не может быть решена, пока не заработает Северо-Крымский канал, отмечает ученый.

Каждый год в аннексированном Крыму будет возникать не просто нехватка воды, а чрезвычайная ситуация с водоснабжением.

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Об этом заявил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк, передает Радио Крым.Реалии.

"Чрезвычайная ситуация теперь будет каждый год, и в 2018-м тоже. Проблема водоснабжения Крыма не решена и не может быть решена, пока не заработает Северо-Крымский канал. Построить достаточное количество опреснительных станций невозможно: это дорого и опасно для окружающей среды. По нашим оценкам и подсчетам, на Кубани нет достаточно воды, чтобы обеспечить дополнительные потребности Крыма. Там есть свой дефицит", – отметил ученый.

Ранее Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России "Антистихия" сообщил, что в 2018 году Крым может испытывать нехватку питьевой воды, в частности, из-за обмелевших водохранилищ.