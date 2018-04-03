ВР предварительно одобрила запрет рубок на горных склонах Карпат

Ранее в Украине действовал мораторий на сплошные рубки в Карпатах.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете сплошных рубок пихтово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Проект закона №6749 за основу поддержали 259 народных депутатов, пишет ZN.UA.

Проектом предлагается определить содержание терминов "пихтово-буковые древостои", "сплошные рубки", "рубки формирования и оздоровления лесов" и тому подобное.

"Таким образом, станет возможным проводить лишь выборочные рубки главного пользования и рубки выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах, в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы проекта отмечают, что в Украине с 2000 до 2011 года действовал мораторий на проведение сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона.

В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и это ухудшило охрану важных в экологическом, санитарно-гигиеническом и рекреационном значении категорий лесов.

"Более того, такая ситуация является крайне опасной, поскольку увеличивает вероятность возникновения лавин, селей, оползней и наводнений в Карпатском регионе", - говорится в пояснительной записке.