Минэкологии предлагает увеличить штрафы за выжигание растительности

Предлагаются штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков в размере от 3060 до 6120 грн.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины предлагает увеличить штрафы за выжигание растительности.

Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак на своей странице в Facebook.

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"Сейчас размер штрафа за такое преступление перед природой составляет от 170 до 340 грн. Вряд ли это серьезно может пугать поджигателей. Минприроды выступает за существенное повышение штрафов за выжигание растительности. Законопроект об усилении ответственности за выжигание растительности уже передан на согласование в Минюст", - написал он.

В частности, предлагаются штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков в размере от 3060 до 6120 грн (от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За эти же действия, только в пределах территории и объектов Природно-заповедного фонда (ПЗФ), в зоне отчуждения, размер штрафов может достигать более 12 тыс. грн (от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан), а для юридических и должностных лиц свыше 20 тыс. грн (от 1200 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан)

"Имею надежду, что наши предложения будут поддержаны и немного приведут в чувство нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже о других возможных катастрофических последствиях от этих поджогов", - подчеркнул министр.

Напомним, осенью министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак призвал граждан компостировать, а не сжигать опавшие листья и стерню.

В пресс-службе Минэкологии напомнили, что ответственность за выжигание стерни, пастбищ, растительности или ее остатков и опавшей листвы предусмотрена статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое правонарушение предусмотрено от 170 до 340 грн штрафа для граждан и от 850 до 1190 грн для должностных лиц, а в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 340 до 680 грн для граждан и от 1190 до 1700 грн для должностных лиц.