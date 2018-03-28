Незаконно организованный рудник и старатели разоблачены 27 марта близ села Шебедихи Олевского района области.

На Житомирщине полиция задержала трех копателей янтаря, изъяв у них автомобиль, а также другое орудие незаконного промысла.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

27 марта недалеко от села Шебедихи Олевского района рейдовая группа сначала услышала звук, похожий на работу мотопомпы, а подъехав поближе, увидела незаконно организованную рудник и старателей.

На место события было вызвано следственно-оперативную группу, сотрудники которой задокументировали обнаруженное. Задержаны трое жителей Олевского района в возрасте от 25-ти до 44-х лет. Их доставили в местное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

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Из нелегальной шахты правоохранители изъяли автомобиль УАЗ, мотопомпу, 2 пожарных рукава, водозаборник и другие принадлежностей, с помощью которых старатели размывали грунт для дальнейшей добычи янтаря.

По данному факту сейчас начато уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание от штрафа (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) до ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.